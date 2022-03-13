В ассоциации товароведов Екатеринбурга заявили об отсутствии дефицита продуктов
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова заявила, что перебоев в поставке продуктов питания в Свердловской области нет, и призвала горожан не паниковать.
«Все идет в рабочем режиме. Есть, допустим, незначительный какой-то перебой, в часах буквально. Но максимум на следующий день товар поступает и сразу выкладывается на полки. Логистика у нас — как в магазинах для дома, так и в сетевых магазинах – отлажена», – объяснила Васькова.
Специалист призывает екатеринбуржцев вести себя спокойно и не тратить лишние деньги для того, чтобы закупаться про запас.
Напомним, что жители уральской столицы начали массово скупать муку, консервы и порошок в местных дискаунтерах.
«Все идет в рабочем режиме. Есть, допустим, незначительный какой-то перебой, в часах буквально. Но максимум на следующий день товар поступает и сразу выкладывается на полки. Логистика у нас — как в магазинах для дома, так и в сетевых магазинах – отлажена», – объяснила Васькова.
Специалист призывает екатеринбуржцев вести себя спокойно и не тратить лишние деньги для того, чтобы закупаться про запас.
Напомним, что жители уральской столицы начали массово скупать муку, консервы и порошок в местных дискаунтерах.
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