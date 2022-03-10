Екатеринбуржцы массово скупают продукты в дискаунтерах
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга начали массово скупать продукты в дискаунтерах. Так, по словам очевидцев, большие очереди появились и в сети продуктового дискаунтера «Маяк».
Как рассказала местная жительница порталу Е1, люди закупаются в основном мукой, консервами, лапшой, прокладками, чаем и кофе. Со слов екатеринбурженки, порошка для стирки ей вовсе не удалось увидеть на полках.
«Забирают обычно по 2–4 пачки продуктов и по несколько банок консервов. Хотя цены, по-моему, пока такие же, как были», – уверена женщина.
Как рассказала местная жительница порталу Е1, люди закупаются в основном мукой, консервами, лапшой, прокладками, чаем и кофе. Со слов екатеринбурженки, порошка для стирки ей вовсе не удалось увидеть на полках.
«Забирают обычно по 2–4 пачки продуктов и по несколько банок консервов. Хотя цены, по-моему, пока такие же, как были», – уверена женщина.
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