В Нижнем Тагиле продают 30% доли ТЦ «Александровский пассаж»
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле выставили на аукцион 30% доли ТЦ «Александровский пассаж». Начальная стоимость трети объекта составляет 34,2 миллиона рублей.
Как пишет ИА «Все новости», эта доля принадлежит одному из совладельцев центра Вадиму Батареву. Сейчас на нее наложено обременение, а в отношении самого Батареева проводится процедура банкротства.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Об этом говорится на электронной площадке «Югра», где опубликована аукционная документация. Торги пройдут уже 21 марта.
Как пишет ИА «Все новости», эта доля принадлежит одному из совладельцев центра Вадиму Батареву. Сейчас на нее наложено обременение, а в отношении самого Батареева проводится процедура банкротства.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Об этом говорится на электронной площадке «Югра», где опубликована аукционная документация. Торги пройдут уже 21 марта.
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