В Нижнем Тагиле продают 30% доли ТЦ «Александровский пассаж»

17.17 Суббота, 12 марта 2022
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле выставили на аукцион 30% доли ТЦ «Александровский пассаж». Начальная стоимость трети объекта составляет 34,2 миллиона рублей.

Как пишет ИА «Все новости», эта доля принадлежит одному из совладельцев центра Вадиму Батареву. Сейчас на нее наложено обременение, а в отношении самого Батареева проводится процедура банкротства.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Об этом говорится на электронной площадке «Югра», где опубликована аукционная документация. Торги пройдут уже 21 марта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:25 Мэрия Екатеринбурга утвердила параметры реновации двух площадок
10:24 Выездные пункты вакцинации продолжают работать в семи свердловских городах
09:35 В Свердловской области вырастут пенни по задолженности за ЖКХ
17:55 На выходных в Свердловской области будет холодно
17:25 Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
16:53 Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины
16:40 Таджикские гранаты с червецом Комстока привезли в Свердловскую область
16:21 Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
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