В Свердловской области вырастут пенни по задолженности за ЖКХ
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уже в этом месяце жители Свердловской области смогут заметить, что начисление за долг по коммунальным платежам увеличилось. Это связанно с ростом ключей ставки Центробанка. С марта пенни будут рассчитываться по формуле 1/300 x 20%.
Напомним, что 28 марта Банк России повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы защитить сбережения граждан от обесценивания.
«С 31-го дня до 90-го дня просрочки они рассчитываются по формуле 1/300 x 20% (размер ставки рефинансирования) x сумма долга на каждый день просрочки. Если задолженность не погашена спустя 90 дней, то с 91-го дня пени начисляются в повышенном размере, сумма долга умножается на 1/130 от ставки рефинансирования», — объяснили порталу Е1 в Едином расчетном центре.
Однако в правительстве России еще обсуждают возможность привязать расчет пени по долгам за жилищно-коммунальные услуги к старой ключевой ставке Центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра строительства и ЖКХ России Светлану Иванову.
Напомним, что 28 марта Банк России повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы защитить сбережения граждан от обесценивания.
«С 31-го дня до 90-го дня просрочки они рассчитываются по формуле 1/300 x 20% (размер ставки рефинансирования) x сумма долга на каждый день просрочки. Если задолженность не погашена спустя 90 дней, то с 91-го дня пени начисляются в повышенном размере, сумма долга умножается на 1/130 от ставки рефинансирования», — объяснили порталу Е1 в Едином расчетном центре.
Однако в правительстве России еще обсуждают возможность привязать расчет пени по долгам за жилищно-коммунальные услуги к старой ключевой ставке Центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра строительства и ЖКХ России Светлану Иванову.
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