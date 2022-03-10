В Екатеринбурге отель «Панорама» переделают в офисный центр
Экономика
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В Екатеринбурге Сергей Мазуркевич планирует переделать четырехзвездочный отель «Панорама» в офисный центр за 100 миллионов рублей. Отель располагается в ЦМТЕ на Куйбышева, 44д.
Как рассказал гендиректор группы компаний «Транссибурал» и новый владелец отеля Сергей Мазуркевич изданию «КоммерсантЪ-Урал», сейчас идут поиски резидента, который заинтересуется такими площадями. Владелец изначально планировал переделать гостиницу в офисный центр.
Отель «Панорама» на улице Куйбышева открылся в 2011 году. На четырех этажах располагаются 39 номеров и 28 апартаментов. Гостиницу закрыли в 2020 года. Имена потенциальных арендаторов помещений, которые переделают под офисы, пока не называют.
Как рассказал гендиректор группы компаний «Транссибурал» и новый владелец отеля Сергей Мазуркевич изданию «КоммерсантЪ-Урал», сейчас идут поиски резидента, который заинтересуется такими площадями. Владелец изначально планировал переделать гостиницу в офисный центр.
Отель «Панорама» на улице Куйбышева открылся в 2011 году. На четырех этажах располагаются 39 номеров и 28 апартаментов. Гостиницу закрыли в 2020 года. Имена потенциальных арендаторов помещений, которые переделают под офисы, пока не называют.
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