В Екатеринбурге отель «Панорама» переделают в офисный центр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Сергей Мазуркевич планирует переделать четырехзвездочный отель «Панорама» в офисный центр за 100 миллионов рублей. Отель располагается в ЦМТЕ на Куйбышева, 44д.Как рассказал гендиректор группы компаний «Транссибурал» и новый владелец отеля Сергей Мазуркевич изданию «КоммерсантЪ-Урал», сейчас идут поиски резидента, который заинтересуется такими площадями. Владелец изначально планировал переделать гостиницу в офисный центр.Отель «Панорама» на улице Куйбышева открылся в 2011 году. На четырех этажах располагаются 39 номеров и 28 апартаментов. Гостиницу закрыли в 2020 года. Имена потенциальных арендаторов помещений, которые переделают под офисы, пока не называют.