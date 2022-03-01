Финский девелопер отказался от новых проектов в Екатеринбурге

«Мы приняли решение не приобретать новые земельные участки и не начинать строительство новых жилищных проектов в России ... Мы потрясены событиями последних дней. В связи с резким изменением геополитической ситуации наш бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами в России, и обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников сейчас является нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении президента компании Маркку Мойланена.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости