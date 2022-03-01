Финский девелопер отказался от новых проектов в Екатеринбурге
Экономика
ЖК Vektori на улице Стрелочников – реализованный проект YIT в Екатеринбурге. Фото: Вечерние ведомости
Финский девелопер YIT заявляет о приостановке развития своей деятельности в России, в том числе и в Екатеринбурге.
Кроме того, застройщик принял решение прекратить закупку лесоматериалов на территории России.
Отметим, что девелопер YIT развивал свою деятельность в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В уральской столице у компании пять проектов. В стадии реализации находятся жилые комплексы Rauta и новая очередь ЖК Suomen Ranta. Возможно, их продадут другим девелоперам.
Напомним, что вчера о прекращении своей деятельности в России заявила шведская IKEA. Из-за этого вечером 3 марта у входа в магазин IKEA в Екатеринбурге образовались гигантские очереди.
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«Мы приняли решение не приобретать новые земельные участки и не начинать строительство новых жилищных проектов в России ... Мы потрясены событиями последних дней. В связи с резким изменением геополитической ситуации наш бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами в России, и обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников сейчас является нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении президента компании Маркку Мойланена.
Кроме того, застройщик принял решение прекратить закупку лесоматериалов на территории России.
Отметим, что девелопер YIT развивал свою деятельность в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В уральской столице у компании пять проектов. В стадии реализации находятся жилые комплексы Rauta и новая очередь ЖК Suomen Ranta. Возможно, их продадут другим девелоперам.
Напомним, что вчера о прекращении своей деятельности в России заявила шведская IKEA. Из-за этого вечером 3 марта у входа в магазин IKEA в Екатеринбурге образовались гигантские очереди.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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