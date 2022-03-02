Официальные магазины Apple возобновили работу в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге все же открылись магазины сети re:Store. Об этом сообщает Е1.
Напомним, что 2 марта российский дилер iPhone остановил работу после заявления Apple о прекращении поставок в страну. Однако представитель российских магазинов Людмила Семушина сообщила, что торговые точки закрыты лишь на время и вскоре восстановят свою работу.
По словам представителя, временное закрытие было связано с необходимостью оценить ситуацию на рынке. Но уже сейчас магазины вновь открыты для покупателей.
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Напомним, что 2 марта российский дилер iPhone остановил работу после заявления Apple о прекращении поставок в страну. Однако представитель российских магазинов Людмила Семушина сообщила, что торговые точки закрыты лишь на время и вскоре восстановят свою работу.
По словам представителя, временное закрытие было связано с необходимостью оценить ситуацию на рынке. Но уже сейчас магазины вновь открыты для покупателей.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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