В Нижнем Тагиле оштрафовали экс-руководство обанкротившегося банка
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор в отношении экс-руководства «Тагилбанка». Фигурантам назначили крупные штрафы.
Бывшего председателя правления «Тагилбанка» Ларису Пестову, экс-председателя совета директоров Алексея Чеканова и бывшую главу кредитного управления банка Оксану Логинову обвиняли в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации. Кроме того, Чеканов также обвинялся в подстрекательстве к совершению фальсификации.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес трем фигурантам обвинительные приговоры: Пестовой и Чеканову назначили штрафы по 400 тысяч рублей, а Логиновой – штраф в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области признал «Тагилбанк» банкротом еще в 2018 году. 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил жалобы от акционеров.
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Бывшего председателя правления «Тагилбанка» Ларису Пестову, экс-председателя совета директоров Алексея Чеканова и бывшую главу кредитного управления банка Оксану Логинову обвиняли в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации. Кроме того, Чеканов также обвинялся в подстрекательстве к совершению фальсификации.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес трем фигурантам обвинительные приговоры: Пестовой и Чеканову назначили штрафы по 400 тысяч рублей, а Логиновой – штраф в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области признал «Тагилбанк» банкротом еще в 2018 году. 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил жалобы от акционеров.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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