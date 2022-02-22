В АО «Уралэлектромедь» отремонтируют анодную печь

09.39 Пятница, 25 февраля 2022
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стартовал капитальный ремонт пятой анодной печи.

Срок эксплуатации печи более двух лет. За этот период на ней проведено порядка 670 плавок, или получено около 230 000 тонн высококачественной анодной меди.

В АО «Уралэлектромедь» отремонтируют анодную печь
Фото: пресс-служба УГМК


В капитальном ремонте печи участвуют работники медеплавильного цеха, которые выполняют работы по демонтажу футеровки, а также цех централизованного ремонта и подрядные организации. В течение февраля будет полностью заменен свод печи, подвеска свода, футеровка стен, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и каркас печи. Для монтажа печи понадобится более 550 тонн огнеупорного кирпича.


Фото: пресс-служба УГМК


Кроме того, в техноэнергетическом агрегате печи будут почищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Они служат для понижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.


Фото: пресс-служба УГМК


В первой половине марта, после ремонта, плавильный агрегат пройдет сушку, разогрев и произведет первые 350 тонн анодов медных.


Фото: пресс-служба УГМК


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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