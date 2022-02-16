Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
Экономика
Заместитель председателя и главный справедливоросс свердловского Заксобрания Армен Карапетян оказался в базе должников судебных приставов. На это обратил внимание корреспондент «Вечерних ведомостей».
Армен Карапетян – один из самых богатых свердловских депутатов (в парламенте, к слову, Карапетян зарплату не получает, работая на непостоянной основе).
Согласно официальному сайту службы судебных приставов, Карапетян задолжал 40 000 рублей.
Напомним, что прославился Армен Карапетян в том числе тем, что был лишён мандата депутата в прошлом созыве ЗакСО за антикоррупционные нарушения. В частности, его супруга была назначена помощником депутата и получала зарплату из бюджета, в то время как проводила «рабочие будни» за границей. Ранее Карапетян останавливался сотрудниками ДПС в предположительно нетрезвом состоянии, вёл себя весьма вызывающе, махая корочками депутата, отказываясь проходить медосвидетельствование и даже попал в сюжет телеканала Россия 24.
Армен Карапетян – один из самых богатых свердловских депутатов (в парламенте, к слову, Карапетян зарплату не получает, работая на непостоянной основе).
Согласно официальному сайту службы судебных приставов, Карапетян задолжал 40 000 рублей.
Напомним, что прославился Армен Карапетян в том числе тем, что был лишён мандата депутата в прошлом созыве ЗакСО за антикоррупционные нарушения. В частности, его супруга была назначена помощником депутата и получала зарплату из бюджета, в то время как проводила «рабочие будни» за границей. Ранее Карапетян останавливался сотрудниками ДПС в предположительно нетрезвом состоянии, вёл себя весьма вызывающе, махая корочками депутата, отказываясь проходить медосвидетельствование и даже попал в сюжет телеканала Россия 24.
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