Компанию «НордБазальт» лишили статуса резидента «Титановой долины»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Компанию «НордБазальт» лишили статуса резидента особой экономической зоны «Титановая долина». Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил соответствующий иск регионального министерства инвестиций и развития.Кроме того, суд обязал компанию «НордБазальт» выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей.Напомним, что компания получила статус резидента особой экономической зоны «Титановая долина» в 2017 году. Планировалось, что на площадке в Верхней Салде запустят производство непрерывного базальтового волокна и построят инжиниринговый и испытательный центр по развитию базальтовых технологий. Объем инвестиций составил 2,06 миллиарда рублей.В прошлом году в департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что «НордБазальт» должен был в течение трех лет инвестировать в создание производства и запустить его еще в 2018 году. Однако компания не реализовала проект в установленные сроки и несколько раз пересматривала параметры.Во время плановых проверок Мининвеста были выявлены нарушения условий соглашений. Министерство направило в суд иск о лишении компании статуса резидента.