В столице Урала за 238,6 миллиона продается завод радиоаппаратуры

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В Екатеринбурге выставили на продажу завод радиоаппараты, признанный арбитражным судом Свердловской области банкротом. Он расположен на Щорса, 7. Стартовая цена – 238,6 миллиона рублей.Аукцион проходит в закрытой форме. В условиях торгов указано, что к участию допускаются только те, кто может иметь в собственности имущество необходимое для выполнения гособоронзаказа, пишет портал «Е1». Также уточняется покупатель будет обязан сохранить целевое назначение предприятие.Завод выставлен на аукцион одним слотом. В него входят все имущество комплекса, что позволяет исключить продажу предприятия по частям.Сбор заявок завершается утром 21 февраля.