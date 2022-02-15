В столице Урала за 238,6 миллиона продается завод радиоаппаратуры

15.29 Воскресенье, 20 февраля 2022
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на продажу завод радиоаппараты, признанный арбитражным судом Свердловской области банкротом. Он расположен на Щорса, 7. Стартовая цена – 238,6 миллиона рублей.

Аукцион проходит в закрытой форме. В условиях торгов указано, что к участию допускаются только те, кто может иметь в собственности имущество необходимое для выполнения гособоронзаказа, пишет портал «Е1». Также уточняется покупатель будет обязан сохранить целевое назначение предприятие.

Завод выставлен на аукцион одним слотом. В него входят все имущество комплекса, что позволяет исключить продажу предприятия по частям.

Сбор заявок завершается утром 21 февраля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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