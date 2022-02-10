В столице Урала хотят сделать непрерывную сеть велодорожек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация города планирует создать в Екатеринбурге непрерывную сеть велодорожек с помощью новой разметки, тактильных полос и светофоров.Ранее на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств проектное бюро «КУБ» представило эскизный проект в двух вариантах: с прерыванием велодорожек перед перекрестками и с организацией велопереездов. В мэрии выбрали второй вариант.Предполагается, что велосипедные дорожки должны будут стать частью непрерывного рекреационного каркаса, сообщается в пресс-службе администрации города.