В столице Урала хотят сделать непрерывную сеть велодорожек
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Администрация города планирует создать в Екатеринбурге непрерывную сеть велодорожек с помощью новой разметки, тактильных полос и светофоров.
Ранее на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств проектное бюро «КУБ» представило эскизный проект в двух вариантах: с прерыванием велодорожек перед перекрестками и с организацией велопереездов. В мэрии выбрали второй вариант.
Предполагается, что велосипедные дорожки должны будут стать частью непрерывного рекреационного каркаса, сообщается в пресс-службе администрации города.
Ранее на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств проектное бюро «КУБ» представило эскизный проект в двух вариантах: с прерыванием велодорожек перед перекрестками и с организацией велопереездов. В мэрии выбрали второй вариант.
Предполагается, что велосипедные дорожки должны будут стать частью непрерывного рекреационного каркаса, сообщается в пресс-службе администрации города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В здании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге установят уменьшенную копию «Клубка Урала»
17 февраля 2022
17 февраля 2022