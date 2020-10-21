Имущество «дочки» Ростеха на Урале арестовали на 25 миллионов рублей
Экономика
АО «Мариинский прииск» (находится под управлением «РТ-Капитал», дочернего предприятия ГК «Ростех», занимается добычей изумрудов на Малышевском месторождении), испытывает серьезные финансовые трудности, вызванные закредитованностью предприятия.
Как стало известно veved.ru, накануне на прииске в рамках обеспечительных мер судебные приставы-исполнители арестовывали имущество АО «Мариинский прииск». Информацию об этом подтвердили изданию в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«В рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении организации, на основании судебного решения о взыскании задолженности юридическому лицу в размере свыше 25 миллионов рублей, судебными приставами-исполнителями осуществлен выход в адрес должника, вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении судебного решения. Осуществлен арест имущества должника в качестве обеспечительной меры в рамках исполнительного производства. Руководство организации-должника предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ и ст. 177 УК РФ», – сообщили в пресс-службе УФССП.
Имущество предприятия на сумму взыскания по исполнительному листу арестовано, но с правом пользования должником.
Ранее мы уже сообщали о трудном финансовом положении АО «Мариинский прииск», вызванном, в том числе, необходимостью оплаты по договору с ведомственной охраной Государственной корпорации «Ростех» в лице АО «РТ Охрана». Так, на днях АО «РТ Охрана» выиграла очередной иск к АО «Мариинский прииск» о взыскании 31,7 миллиона рублей по договору оказания услуг за март-июнь 2020 года. Также рассматривается еще один иск на сумму 8,5 миллионов рублей.
Как стало известно veved.ru, накануне на прииске в рамках обеспечительных мер судебные приставы-исполнители арестовывали имущество АО «Мариинский прииск». Информацию об этом подтвердили изданию в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«В рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении организации, на основании судебного решения о взыскании задолженности юридическому лицу в размере свыше 25 миллионов рублей, судебными приставами-исполнителями осуществлен выход в адрес должника, вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении судебного решения. Осуществлен арест имущества должника в качестве обеспечительной меры в рамках исполнительного производства. Руководство организации-должника предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ и ст. 177 УК РФ», – сообщили в пресс-службе УФССП.
Имущество предприятия на сумму взыскания по исполнительному листу арестовано, но с правом пользования должником.
Ранее мы уже сообщали о трудном финансовом положении АО «Мариинский прииск», вызванном, в том числе, необходимостью оплаты по договору с ведомственной охраной Государственной корпорации «Ростех» в лице АО «РТ Охрана». Так, на днях АО «РТ Охрана» выиграла очередной иск к АО «Мариинский прииск» о взыскании 31,7 миллиона рублей по договору оказания услуг за март-июнь 2020 года. Также рассматривается еще один иск на сумму 8,5 миллионов рублей.
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