Депутаты ЕГД предложили сократить расходы на пиар мэрии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Екатеринбургской гордумы предлагают сократить на треть бюджетные расходы мэрии по информированию населения. Инициативу высказали на заседании комиссии по бюджету и местному самоуправлению в ходе рассмотрения проекта муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город» на 2021-2025 годы.По словам главы департамента информполитики администрации Екатеринбурга Алексея Радина, на информирование горожан на протяжении пяти лет в рамках программы планируют выделить 576,2 миллиона рублей.Отмечается, что расходы на другие программы оказались значительно скромнее. Так, на развитие туризма в уральской столице должно пойти 155,1 миллиона рублей.Депутат ЕГД Владимир Стругов предложил сократить расходы на пиар и оставить мэрии на эти цели только 192 миллиона рублей. Оставшиеся 384 миллиона рублей, как сообщает депутат, можно направить на строительство социально-значимых объектов.Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка не согласилась с таким предложения и заявила, что предлагать сократить расходы на треть «легко, наверное, будучи не погруженным».– Давайте не каждый день выставлять на сайте информацию, а раз в три дня. Давайте муниципальная газета будет выходить не раз в месяц, а раз в три месяца, – иронично предложила чиновница. Она попросила депутатов понять, что информирование населения является объемной работой.В результате депутаты гордумы поддержали предложение Стругова и рекомендовали мэрии утвердить данный проект.