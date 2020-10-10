Депутаты ЕГД предложили сократить расходы на пиар мэрии

16.30 Среда, 14 октября 2020
Экономика
Депутаты Екатеринбургской гордумы предлагают сократить на треть бюджетные расходы мэрии по информированию населения. Инициативу высказали на заседании комиссии по бюджету и местному самоуправлению в ходе рассмотрения проекта муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город» на 2021-2025 годы.

По словам главы департамента информполитики администрации Екатеринбурга Алексея Радина, на информирование горожан на протяжении пяти лет в рамках программы планируют выделить 576,2 миллиона рублей.

Отмечается, что расходы на другие программы оказались значительно скромнее. Так, на развитие туризма в уральской столице должно пойти 155,1 миллиона рублей.

Депутат ЕГД Владимир Стругов предложил сократить расходы на пиар и оставить мэрии на эти цели только 192 миллиона рублей. Оставшиеся 384 миллиона рублей, как сообщает депутат, можно направить на строительство социально-значимых объектов.

Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка не согласилась с таким предложения и заявила, что предлагать сократить расходы на треть «легко, наверное, будучи не погруженным».

– Давайте не каждый день выставлять на сайте информацию, а раз в три дня. Давайте муниципальная газета будет выходить не раз в месяц, а раз в три месяца, – иронично предложила чиновница. Она попросила депутатов понять, что информирование населения является объемной работой.

В результате депутаты гордумы поддержали предложение Стругова и рекомендовали мэрии утвердить данный проект.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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