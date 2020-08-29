Свердловским педагогам начнут доплачивать за классное руководство
Экономика
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Правительство Свердловской области утвердили доплаты за классное руководство уральским педагогам, об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Ранее поручение об обеспечении доплатами было дано Президентом России. Правила проведения выплат в регионе утверждены на 2020-2022 годы.
В Свердловской области на выплаты в 2020 году выделено 754,8 миллиона рублей. Классные руководители будут получать доплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем в регионе продолжатся аналогичные выплаты в размере порядка 3 тысяч рублей за класс.
Ранее поручение об обеспечении доплатами было дано Президентом России. Правила проведения выплат в регионе утверждены на 2020-2022 годы.
В Свердловской области на выплаты в 2020 году выделено 754,8 миллиона рублей. Классные руководители будут получать доплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем в регионе продолжатся аналогичные выплаты в размере порядка 3 тысяч рублей за класс.
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