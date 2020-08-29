Свердловским педагогам начнут доплачивать за классное руководство

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Правительство Свердловской области утвердили доплаты за классное руководство уральским педагогам, об этом сообщает региональный департамент информполитики.Ранее поручение об обеспечении доплатами было дано Президентом России. Правила проведения выплат в регионе утверждены на 2020-2022 годы.В Свердловской области на выплаты в 2020 году выделено 754,8 миллиона рублей. Классные руководители будут получать доплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем в регионе продолжатся аналогичные выплаты в размере порядка 3 тысяч рублей за класс.