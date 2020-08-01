Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
Экономика
На базе ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие», расположенной в селе Новоалексеевское, второй день подряд происходит конфликт с участием полиции, которая никак не блокирует выезд грузовых автомобилей с территории, откуда неустановленные лица вывозят дорогостоящее имущество (об этом мы писали ранее).
После вчерашних событий, когда, по разным оценкам, на территорию базы зашли от 50 до 70 неизвестных лиц в масках и спортивных костюмах, конкурсный управляющий ФГУП написал заявление на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова с просьбой не допустить расхищения имущества. Несмотря на это, полиция даже не поставила патрульный автомобиль для поддержания общественного порядка на территории.
Сегодня, 28 августа, около 09:20 к территории базы снова прибыли неустановленные лица в количестве пяти человек, которые, заехав на территорию базы, погрузили часть имущества и выехали с неё. На тот момент сотрудники ЧОП, охраняющие площадку, уже позвонили в дежурную часть ОМВД по Первоуральску, но прибывшие полицейские дали возможность уехать грузовику, даже не проверив документы.
По словам охранников, накануне полицейские сказали им не вмешиваться в ситуацию, и в случае чего обращаться в дежурную часть.
Однако как показал сегодняшний день, полиция занимает только странную наблюдательную позицию, действуя в интересах бизнесмена Алексея Моржерина, ранее арендовавшего территорию базы – по его словам, он вывозит якобы принадлежащее ему на праве собственности имущество. Накануне ему в этом содействовала старший дознаватель ОМВД по Первоуральску, майор полиции Надежда Лощилова.
Между тем, на территории площадки ФГУП скоро уже ничего не останется, включая и кварц, карьер по добыче которого принадлежит госпредприятию. В этом случае ЧОП уже будет не нужен. В настоящее время руководство частного охранного предприятия готовит заявление в полицию по факту кражи и порчи видеооборудования, которое похитили неизвестные 27 августа.
После вчерашних событий, когда, по разным оценкам, на территорию базы зашли от 50 до 70 неизвестных лиц в масках и спортивных костюмах, конкурсный управляющий ФГУП написал заявление на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова с просьбой не допустить расхищения имущества. Несмотря на это, полиция даже не поставила патрульный автомобиль для поддержания общественного порядка на территории.
Сегодня, 28 августа, около 09:20 к территории базы снова прибыли неустановленные лица в количестве пяти человек, которые, заехав на территорию базы, погрузили часть имущества и выехали с неё. На тот момент сотрудники ЧОП, охраняющие площадку, уже позвонили в дежурную часть ОМВД по Первоуральску, но прибывшие полицейские дали возможность уехать грузовику, даже не проверив документы.
По словам охранников, накануне полицейские сказали им не вмешиваться в ситуацию, и в случае чего обращаться в дежурную часть.
Однако как показал сегодняшний день, полиция занимает только странную наблюдательную позицию, действуя в интересах бизнесмена Алексея Моржерина, ранее арендовавшего территорию базы – по его словам, он вывозит якобы принадлежащее ему на праве собственности имущество. Накануне ему в этом содействовала старший дознаватель ОМВД по Первоуральску, майор полиции Надежда Лощилова.
Между тем, на территории площадки ФГУП скоро уже ничего не останется, включая и кварц, карьер по добыче которого принадлежит госпредприятию. В этом случае ЧОП уже будет не нужен. В настоящее время руководство частного охранного предприятия готовит заявление в полицию по факту кражи и порчи видеооборудования, которое похитили неизвестные 27 августа.