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Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
Фото: Свердловский областной суд
Подозреваемый в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправится под стражу на два месяца, сообщает Свердловский областной суд.
Заседание проходило закрытым.
По данным Е1.ru, мужчина, которому вменяют похищение человека (ст. 126 УК РФ), выманил девочку из машины и повёл в неизвестном для неё направлении. К вечеру он привёл её к себе домой, откуда подростка выгнала разозлившаяся супруга. Под утро девочка пришла к аптеке, где с помощью жестов объяснила, что ей нужна помощь.
Сообщается, что девочку не насиловали – в этом убедились врачи. Подросток отделалась испугом и синяками, пишет портал.
«Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 апреля 2025 включительно»,
– сказали в суде.
Заседание проходило закрытым.
По данным Е1.ru, мужчина, которому вменяют похищение человека (ст. 126 УК РФ), выманил девочку из машины и повёл в неизвестном для неё направлении. К вечеру он привёл её к себе домой, откуда подростка выгнала разозлившаяся супруга. Под утро девочка пришла к аптеке, где с помощью жестов объяснила, что ей нужна помощь.
Сообщается, что девочку не насиловали – в этом убедились врачи. Подросток отделалась испугом и синяками, пишет портал.
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