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Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу

16.40 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: Свердловский областной суд
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Подозреваемый в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправится под стражу на два месяца, сообщает Свердловский областной суд.

«Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 апреля 2025 включительно»,

сказали в суде.


Заседание проходило закрытым.

По данным Е1.ru, мужчина, которому вменяют похищение человека (ст. 126 УК РФ), выманил девочку из машины и повёл в неизвестном для неё направлении. К вечеру он привёл её к себе домой, откуда подростка выгнала разозлившаяся супруга. Под утро девочка пришла к аптеке, где с помощью жестов объяснила, что ей нужна помощь.

Сообщается, что девочку не насиловали – в этом убедились врачи. Подросток отделалась испугом и синяками, пишет портал.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
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14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
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12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
11:53 Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
11:32 У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
09:35 О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
19:32 На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор
18:39 Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов
18:35 В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак
17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
16:20 В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта
15:28 Женщина впала в кому после встречи с легковушкой на Эльмаше
15:07 В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
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