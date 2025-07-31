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В Полевском у иностранцев аннулировали семь водительских удостоверений
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Полевском у семи человек аннулировали водительские права. Во время расследования уголовного дела экс-начальника РЭО ГИБДД местного ОМВД выяснилось, что удостоверения были получены незаконно.
Речь идёт о бывшем начальнике регистрационно-экзаменационного отделения Юрии Кувкину, осуждённом за взяточничество. Судом было установлено, что по его указанию на теоретической части экзамена курсантов распределили таким образом, чтобы те, кто платил за «помощь», занимали места, где они не попадают под обзор камер видеонаблюдения. За это Кувкина приговорили к 7 годам в исправительной колонии со штрафом в размере 2 миллионов рублей.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, такой «помощью» пользовались семь человек. Это стало основанием для иска прокурора о признании удостоверений недействительными. Суд удовлетворил исковое заявление. В настоящий момент все водительские права аннулированы и изъяты.
Отмечается, что все аннулированные удостоверения были получены иностранными гражданами.
Речь идёт о бывшем начальнике регистрационно-экзаменационного отделения Юрии Кувкину, осуждённом за взяточничество. Судом было установлено, что по его указанию на теоретической части экзамена курсантов распределили таким образом, чтобы те, кто платил за «помощь», занимали места, где они не попадают под обзор камер видеонаблюдения. За это Кувкина приговорили к 7 годам в исправительной колонии со штрафом в размере 2 миллионов рублей.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, такой «помощью» пользовались семь человек. Это стало основанием для иска прокурора о признании удостоверений недействительными. Суд удовлетворил исковое заявление. В настоящий момент все водительские права аннулированы и изъяты.
Отмечается, что все аннулированные удостоверения были получены иностранными гражданами.
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