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Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
Фото: прокуратура Свердловской области
Бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД России «Полевской» Юрия Кувикина приговорили к лишению свободы. Суд признал его виновным в получении взятки в значительном размере.
Государственным обвинителем в суде были представлены доказательства того, что Кувикин через двух посредников с мая 2023 года по февраль 2024 получил от восьми человек по 40 тысяч рублей за помощь в сдаче теоретической части экзамена на знание ПДД. Согласно материалам дела, по его указанию сотрудники РЭО распределили экзаменуемых таким образом, чтобы взяткодатели занимали места, которые не попадали под обзор камер видеонаблюдения, что позволяло им пользоваться мобильным телефоном или микронаушником.
Сам Кувикин свою вину не признал.
Полевской городской суд признал Юрия Кувикина виновным и назначил ему 7 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Государственным обвинителем в суде были представлены доказательства того, что Кувикин через двух посредников с мая 2023 года по февраль 2024 получил от восьми человек по 40 тысяч рублей за помощь в сдаче теоретической части экзамена на знание ПДД. Согласно материалам дела, по его указанию сотрудники РЭО распределили экзаменуемых таким образом, чтобы взяткодатели занимали места, которые не попадали под обзор камер видеонаблюдения, что позволяло им пользоваться мобильным телефоном или микронаушником.
Сам Кувикин свою вину не признал.
Полевской городской суд признал Юрия Кувикина виновным и назначил ему 7 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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