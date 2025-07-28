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Прокуратура утвердила обвинение директору ТБО «Экосервис»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «ТБО «Экосервис» Анны Распоповой, по вине которой, по версии следствия, в регионе произошёл мусорный коллапс.
Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб правам граждан (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По данным следствия, 18 мая 2018 года ТБО «Экосервис», заключив соглашение с министерством энергетики и ЖКХ области, получило статус регионального оператора в зоне действия Западного административно-производственного объединения. Организация взяла на себя обязанности по обеспечению вывоза, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, а также обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Однако, как считают следователи, обвиняемая, вопреки интересам возглавляемой ею организацией, в период с сентября 2023 года по августу 2024 года перечислила свыше 80,3 миллиона рублей в адрес ООО ПКФ «Азимут» и свыше 26 миллиона рублей в адрес ООО «ЭКО-РЕГУЛ», которые какие-либо услуги ООО «ТБО «Экосервис» не оказывали.
Из-за этого финансовое состояние компании ухудшилось. У «Экосервис» возникли задолженности перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.
Позже организация начала нарушать суточные сроки вывоза твёрдых отходов в Западной зоне.
Уголовное дело директора организации будут рассматривать в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб правам граждан (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По данным следствия, 18 мая 2018 года ТБО «Экосервис», заключив соглашение с министерством энергетики и ЖКХ области, получило статус регионального оператора в зоне действия Западного административно-производственного объединения. Организация взяла на себя обязанности по обеспечению вывоза, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, а также обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Однако, как считают следователи, обвиняемая, вопреки интересам возглавляемой ею организацией, в период с сентября 2023 года по августу 2024 года перечислила свыше 80,3 миллиона рублей в адрес ООО ПКФ «Азимут» и свыше 26 миллиона рублей в адрес ООО «ЭКО-РЕГУЛ», которые какие-либо услуги ООО «ТБО «Экосервис» не оказывали.
Из-за этого финансовое состояние компании ухудшилось. У «Экосервис» возникли задолженности перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.
Позже организация начала нарушать суточные сроки вывоза твёрдых отходов в Западной зоне.
«В результате чего был причинен существенный вред законным интересам граждан на благоприятную окружающую среду и повлекло причинение имущественного ущерба ООО "ТБО "Экосервис" и лишение данной организации статуса регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения»,
– напомнили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело директора организации будут рассматривать в Кировском районном суде Екатеринбурга.
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