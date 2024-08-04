«Экосервис» лишился статуса регоператора: мусорный коллапс в Свердловской области стал причиной

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Министерство ЖКХ приняло решение лишить ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора из-за регулярных нарушений в вывозе отходов, что привело к мусорному кризису в Полевском и соседних городах. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии министерства ЖКХ, опубликованного на сайте.Комиссия министерства ЖКХ обнаружила многочисленные нарушения в работе ТБО «Экосервис». Администрации Полевского, Ревды, Новоуральска и Красноуфимска обратились с жалобами на оператора, указывая на систематические сбои в вывозе отходов. В результате было принято решение о лишении компании статуса регионального оператора.Теперь вывоз отходов из городов, входящих в территорию обслуживания АПО-2, будет осуществляться МУП «Спецавтобаза». Эта компания была назначена новым региональным оператором без конкурса и заключила договор на обращение с твердыми коммунальными отходами.