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По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 4 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум несовершеннолетним – подросткам 2008 и 2010 годов рождения. Их признали виновными в вымогательстве – пункт «в» части 2 статьи 163 УК РФ
Ранее мы писали, что в июле 2024 года в одном из заброшенных зданий на улице Выйской подростки завели в строение 12-летнего мальчика и стали требовать у него деньги. Свою «просьбу» молодые люди сопровождали побоями под одобряющие крики своих друзей. Происходящее сняли на видео, а потом выложили в интернет, благодаря чему о произошедшем узнали общественность и правоохранительные органы.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, судом было установлено, что в один из дней в период с 1 по 17 июля 2024 года подростки встретились с мальчиком, который, как они считали, распространял неприятных для одного их них слухи. В итоге произошёл конфликт, в ходе которого ребёнка стали избивать, а когда тот перестал сопротивляться у него потребовали 200 рублей и две одноразовые электронные сигареты стоимостью 1100 рублей за каждую.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что в июле 2024 года в одном из заброшенных зданий на улице Выйской подростки завели в строение 12-летнего мальчика и стали требовать у него деньги. Свою «просьбу» молодые люди сопровождали побоями под одобряющие крики своих друзей. Происходящее сняли на видео, а потом выложили в интернет, благодаря чему о произошедшем узнали общественность и правоохранительные органы.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, судом было установлено, что в один из дней в период с 1 по 17 июля 2024 года подростки встретились с мальчиком, который, как они считали, распространял неприятных для одного их них слухи. В итоге произошёл конфликт, в ходе которого ребёнка стали избивать, а когда тот перестал сопротивляться у него потребовали 200 рублей и две одноразовые электронные сигареты стоимостью 1100 рублей за каждую.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 6 месяцев»,
– сообщили в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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