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В отношении несовершеннолетнего вымогателя в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стали известны первые результаты проверки сообщений об избиении подростками 12-летнего мальчика в одной из «заброшек» Нижнего Тагила. Против 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело.
О том, что ведётся следственная проверка инцидента в Нижнем Тагиле, сообщало сегодня следственное управление следственного комитета России по Свердловской области. А уже к вечеру следственный отдел по Ленинскому району уральского города отчитался о возбуждении уголовного дела о вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 163 Уголовного Кодекса РФ).
Все обстоятельства произошедшего ещё выясняются, но начат и сбор доказательной базы для будущего судебного процесса.
Напомним, что преступление против ребёнка было совершенно в заброшенном здании на улице Выйской в Нижнем Тагиле. Группа малолетних бандитов завела в строение мальчика, помладше, и вымогала у него деньги, для убедительности требования подкрепляя побоями. Дети не постеснялись фиксировать свою жестокость на видео, которое попало в Интернет. На видеокадрах видно, что мальчика бьют руками и ногами, требуя при этом, чтобы он "не ныл", а "был мужиком". В истязаниях принимает участие несколько подростков, остальные, меж тем, отпускают издевательские комментарии в адрес жертвы.
К слову, наказание теперь грозит не только начинающим разбойникам, но и владельцу заброшенного здания, который не обеспокоился о том, чтобы посторонние лица не проникали в строение.
О том, что ведётся следственная проверка инцидента в Нижнем Тагиле, сообщало сегодня следственное управление следственного комитета России по Свердловской области. А уже к вечеру следственный отдел по Ленинскому району уральского города отчитался о возбуждении уголовного дела о вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 163 Уголовного Кодекса РФ).
Все обстоятельства произошедшего ещё выясняются, но начат и сбор доказательной базы для будущего судебного процесса.
Напомним, что преступление против ребёнка было совершенно в заброшенном здании на улице Выйской в Нижнем Тагиле. Группа малолетних бандитов завела в строение мальчика, помладше, и вымогала у него деньги, для убедительности требования подкрепляя побоями. Дети не постеснялись фиксировать свою жестокость на видео, которое попало в Интернет. На видеокадрах видно, что мальчика бьют руками и ногами, требуя при этом, чтобы он "не ныл", а "был мужиком". В истязаниях принимает участие несколько подростков, остальные, меж тем, отпускают издевательские комментарии в адрес жертвы.
К слову, наказание теперь грозит не только начинающим разбойникам, но и владельцу заброшенного здания, который не обеспокоился о том, чтобы посторонние лица не проникали в строение.
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