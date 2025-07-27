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В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Вопиющий инцидент, произошедший в мае текущего года в одном из городских трамваев, был рассмотрен Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга. Женщине, напавшей на школьницу с бутылкой наперевес, вынесли приговор по «хулиганской» статье.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 1 мая 2025 года около 17.45 53-летняя пассажирка трамвая, следующего из Верхней Пышмы, устроила конфликт с попутчиками. Пьяная женщина вела себя крайне агрессивно: выражалась грубой нецензурной бранью и в какой-то момент нанесла удар стеклянной бутылкой по голове несовершеннолетней пассажирке 2011 года рождения. Девочка получила физическую боль и телесные повреждения.
Суд расценил действия обвиняемой как грубое нарушение общественного порядка и норм поведения в общественном транспорте. Бутылку в её руках признали оружием. Но судили драчунью всё же не за вооружённое нападение, а за хулиганство с применением насилия.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил екатеринбурженку к одному году принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о компенсации морального вреда: с осуждённой взыскано 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 1 мая 2025 года около 17.45 53-летняя пассажирка трамвая, следующего из Верхней Пышмы, устроила конфликт с попутчиками. Пьяная женщина вела себя крайне агрессивно: выражалась грубой нецензурной бранью и в какой-то момент нанесла удар стеклянной бутылкой по голове несовершеннолетней пассажирке 2011 года рождения. Девочка получила физическую боль и телесные повреждения.
Суд расценил действия обвиняемой как грубое нарушение общественного порядка и норм поведения в общественном транспорте. Бутылку в её руках признали оружием. Но судили драчунью всё же не за вооружённое нападение, а за хулиганство с применением насилия.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил екатеринбурженку к одному году принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о компенсации морального вреда: с осуждённой взыскано 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.
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