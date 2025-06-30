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Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Женщину, которая ударила школьницу бутылкой по голове в трамвае №333 из Верхней Пышмы, будут судить в Екатеринбурге, сообщили в полиции.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 1 мая 2025 года. По версии следствия, женщина спровоцировала конфликт с пассажирами трамвая, в ходе которого сначала пнула школьницу, а потом ударила её бутылкой по голове. В результате девочке-подростку потребовалась медицинская помощь.
Позже буйную пассажирку задержали. Выяснилось, что зачинщицей конфликта была 53-летняя ранее судимая жительница уральской столицы.
Женщину обвиняют в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Речь идёт об инциденте, который произошёл 1 мая 2025 года. По версии следствия, женщина спровоцировала конфликт с пассажирами трамвая, в ходе которого сначала пнула школьницу, а потом ударила её бутылкой по голове. В результате девочке-подростку потребовалась медицинская помощь.
Позже буйную пассажирку задержали. Выяснилось, что зачинщицей конфликта была 53-летняя ранее судимая жительница уральской столицы.
«Привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. В 2007 году была судима за причинение побоев и оскорбление. По месту проживания, со слов соседей, женщина характеризуется отрицательно: злоупотребляет алкогольными напитками, ведёт асоциальный образ жизни, регулярно конфликтует и ведет себя вызывающе»,
– рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Женщину обвиняют в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
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