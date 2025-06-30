Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге

– рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. В 2007 году была судима за причинение побоев и оскорбление. По месту проживания, со слов соседей, женщина характеризуется отрицательно: злоупотребляет алкогольными напитками, ведёт асоциальный образ жизни, регулярно конфликтует и ведет себя вызывающе»,