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Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали трёх молодых людей, 1998, 2002 и 2005 годов рождения, из Ростовской области. Их подозревают в хищении у пенсионерки почти девяти миллионов рублей.
Ранее мы писали о том, как пожилая женщина отдала такую крупную сумму.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемые признали причастность к преступлению и рассказали, как нашли работу «курьером» в социальных сетях. Именно по заданию своих «кураторов» они приехали в уральскую столицу, где стали получать от 5 до 10 тысяч рублей за свои деяния.
Теперь «бегунков-гастролёров» проверяют на причастность к иным аналогичным эпизодам мошенничества.
Всех, кто пострадал от действий данных молодых людей, просят обращаться по телефонам: +7(343)356-42-07 или 02 (102 по мобильному).
Ранее мы писали о том, как пожилая женщина отдала такую крупную сумму.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемые признали причастность к преступлению и рассказали, как нашли работу «курьером» в социальных сетях. Именно по заданию своих «кураторов» они приехали в уральскую столицу, где стали получать от 5 до 10 тысяч рублей за свои деяния.
Теперь «бегунков-гастролёров» проверяют на причастность к иным аналогичным эпизодам мошенничества.
Всех, кто пострадал от действий данных молодых людей, просят обращаться по телефонам: +7(343)356-42-07 или 02 (102 по мобильному).
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