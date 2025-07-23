Возрастное ограничение 18+

Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали

11.21 Пятница, 1 августа 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали трёх молодых людей, 1998, 2002 и 2005 годов рождения, из Ростовской области. Их подозревают в хищении у пенсионерки почти девяти миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, как пожилая женщина отдала такую крупную сумму.

Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемые признали причастность к преступлению и рассказали, как нашли работу «курьером» в социальных сетях. Именно по заданию своих «кураторов» они приехали в уральскую столицу, где стали получать от 5 до 10 тысяч рублей за свои деяния.

Теперь «бегунков-гастролёров» проверяют на причастность к иным аналогичным эпизодам мошенничества.

Всех, кто пострадал от действий данных молодых людей, просят обращаться по телефонам: +7(343)356-42-07 или 02 (102 по мобильному).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
23 июля 2025
В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
24 июля 2025
Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
29 июля 2025
За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей
27 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
23:17 Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
23:17 Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK