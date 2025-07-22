Возрастное ограничение 18+

К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского

17.21 Четверг, 31 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Ещё одному теперь уже бывшему сотрудника РЭО вынесли приговор за взяточничество. В Полевском к лишению свободы приговорили экс-инспектора ГИБДД за помощь в сдаче экзамена на водительские права.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в период с января по февраль 2024 года бывший инспектор получил взятки от двух граждан за содействие при сдаче практической части экзамена на право управления транспортными средствами категории «В». За вознаграждение, будучи принимающим экзамен, он игнорировал некоторые ошибки и заносил в экзаменационные листы оценку «сдал». Судом также было установлено, что он собирался так «помочь» ещё одному курсанту, но не успел из-за начавшихся оперативных мероприятий.

Свою вину он не признал.

Сегодня, 31 июля, Полевской городской суд на основании доказательств, представленных государственных обвинителем, признал экс-инспектора виновным во взяточничестве (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ). В качестве наказания ему назначили 3 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права занимать должности в правоохранительной системе сроком на четыре года и специального звания – «капитан полиции».

Ранее мы писали про экс-инспектора ГИБДД из Верхней Пышмы, который также брал взятки за помощь курсантам. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
22 июля 2025
В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
30 июля 2025
Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
24 июля 2025
Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
29 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK