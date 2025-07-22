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К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё одному теперь уже бывшему сотрудника РЭО вынесли приговор за взяточничество. В Полевском к лишению свободы приговорили экс-инспектора ГИБДД за помощь в сдаче экзамена на водительские права.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в период с января по февраль 2024 года бывший инспектор получил взятки от двух граждан за содействие при сдаче практической части экзамена на право управления транспортными средствами категории «В». За вознаграждение, будучи принимающим экзамен, он игнорировал некоторые ошибки и заносил в экзаменационные листы оценку «сдал». Судом также было установлено, что он собирался так «помочь» ещё одному курсанту, но не успел из-за начавшихся оперативных мероприятий.
Свою вину он не признал.
Сегодня, 31 июля, Полевской городской суд на основании доказательств, представленных государственных обвинителем, признал экс-инспектора виновным во взяточничестве (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ). В качестве наказания ему назначили 3 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права занимать должности в правоохранительной системе сроком на четыре года и специального звания – «капитан полиции».
Ранее мы писали про экс-инспектора ГИБДД из Верхней Пышмы, который также брал взятки за помощь курсантам. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в период с января по февраль 2024 года бывший инспектор получил взятки от двух граждан за содействие при сдаче практической части экзамена на право управления транспортными средствами категории «В». За вознаграждение, будучи принимающим экзамен, он игнорировал некоторые ошибки и заносил в экзаменационные листы оценку «сдал». Судом также было установлено, что он собирался так «помочь» ещё одному курсанту, но не успел из-за начавшихся оперативных мероприятий.
Свою вину он не признал.
Сегодня, 31 июля, Полевской городской суд на основании доказательств, представленных государственных обвинителем, признал экс-инспектора виновным во взяточничестве (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ). В качестве наказания ему назначили 3 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права занимать должности в правоохранительной системе сроком на четыре года и специального звания – «капитан полиции».
Ранее мы писали про экс-инспектора ГИБДД из Верхней Пышмы, который также брал взятки за помощь курсантам. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.
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В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
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