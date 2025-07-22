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В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме сегодня, 30 июля, вынесли приговор бывшему сотруднику РЭО ГИБДД, который помогал в сдаче практической части экзамена на водительские права. Суд признал его виновным в получении взятки – часть 3 статья 290 УК РФ.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, в августе 2024 года осуждённый начал брать взятки за помощь в экзамене на право управления транспортным средством категории «В». Для этого он договорился с двумя своими знакомыми, один из которых инструктор по вождению, о том, чтобы они искали людей, не сумевших сдать водительский экзамен не менее двух раз. Далее их задача заключалась в том, чтобы во время экзамена находиться на заднем пассажирском сидении и давать подсказки.
Так, экс-инспектор ГИБДД поставил положительную оценку курсанту, который допустил грубые нарушения ПДД – из-за них инструктору пришлось вмешаться, чтобы не допустить ДТП. За это соучастники получили взятку в размере 40 тысяч рублей: 15 тысяч через посредника получил инспектор, остальные 25 тысяч – были разделены между двумя другими соучастниками. Позже инспектор получил ещё две взятки в размере 15 тысяч рублей от двух граждан.
Верхнепышминский городской суд назначил бывшему инспектору РЭО ГИБДД 8 лет в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 600 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 5 лет, а также специального звания – старший лейтенант полиции.
Подчеркивается, что материалы в отношении двоих соучастников были выделены в отдельное производство. Однако уголовное преследование прекратили «в связи с деятельным раскаянием». Также в отношении одного из взяткодателей было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на том же основании.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, в августе 2024 года осуждённый начал брать взятки за помощь в экзамене на право управления транспортным средством категории «В». Для этого он договорился с двумя своими знакомыми, один из которых инструктор по вождению, о том, чтобы они искали людей, не сумевших сдать водительский экзамен не менее двух раз. Далее их задача заключалась в том, чтобы во время экзамена находиться на заднем пассажирском сидении и давать подсказки.
Так, экс-инспектор ГИБДД поставил положительную оценку курсанту, который допустил грубые нарушения ПДД – из-за них инструктору пришлось вмешаться, чтобы не допустить ДТП. За это соучастники получили взятку в размере 40 тысяч рублей: 15 тысяч через посредника получил инспектор, остальные 25 тысяч – были разделены между двумя другими соучастниками. Позже инспектор получил ещё две взятки в размере 15 тысяч рублей от двух граждан.
Верхнепышминский городской суд назначил бывшему инспектору РЭО ГИБДД 8 лет в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 600 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 5 лет, а также специального звания – старший лейтенант полиции.
Подчеркивается, что материалы в отношении двоих соучастников были выделены в отдельное производство. Однако уголовное преследование прекратили «в связи с деятельным раскаянием». Также в отношении одного из взяткодателей было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на том же основании.
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