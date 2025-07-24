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В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности

18.53 Среда, 30 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Берёзовский городской суд Свердловской области признал 55-летнюю Оксану Беляеву виновной в убийстве сожителя. Это преступление женщина совершила осенью 2023-го года.

Как установил суд, кровавая трагедия произошла вечером 12 ноября 2023 года в посёлке Кедровка. В квартире на улице Советская, во время совместного распития алкоголя между Беляевой и её 48-летним сожителем вспыхнул конфликт на почве ревности. Мужчина, по данным следствия, первым проявил агрессию: схватил женщину за волосы и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям.

В ответ на насилие женщина взяла нож и нанесла мужчине не менее семи ударов в область груди и шеи. Одно из ранений оказалось смертельным — был полностью пересечен ствол правой внутренней яремной вены, что вызвало массивную кровопотерю и воздушную эмболию сердца. Смерть наступила на месте происшествия.

Суд, учтя доводы государственного обвинителя, квалифицировал действия подсудимой по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («убийство»). Помимо уголовного наказания, Беляева обязана выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда сыну погибшего.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
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21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
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