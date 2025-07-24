В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Берёзовский городской суд Свердловской области признал 55-летнюю Оксану Беляеву виновной в убийстве сожителя. Это преступление женщина совершила осенью 2023-го года.Как установил суд, кровавая трагедия произошла вечером 12 ноября 2023 года в посёлке Кедровка. В квартире на улице Советская, во время совместного распития алкоголя между Беляевой и её 48-летним сожителем вспыхнул конфликт на почве ревности. Мужчина, по данным следствия, первым проявил агрессию: схватил женщину за волосы и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям.В ответ на насилие женщина взяла нож и нанесла мужчине не менее семи ударов в область груди и шеи. Одно из ранений оказалось смертельным — был полностью пересечен ствол правой внутренней яремной вены, что вызвало массивную кровопотерю и воздушную эмболию сердца. Смерть наступила на месте происшествия.Суд, учтя доводы государственного обвинителя, квалифицировал действия подсудимой по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («убийство»). Помимо уголовного наказания, Беляева обязана выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда сыну погибшего.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.