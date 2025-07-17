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Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин. Одному из них вменяют изнасилование и убийство двух 13-летних девочек в Екатеринбурге в 1994 году, а второму – пособничество в убийстве.
Как сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры, одного из них – фигуранта 1976 года рождения – обвиняют в умышленном убийстве с целью скрыть изнасилование и в изнасиловании малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей группой лиц (пп. «е», «н» ст. 102 и п. 4 ст. 117 УК РСФСР). Второго обвиняют в пособничестве в убийстве (по ч. 6 ст. 17, п. «е» ст. 102 УК РСФСР) – его дело выделили в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
Преступление, о котором идёт речь, было совершено в период с 16 на 17 октября 1994 года. По версии следствия, обвиняемый и его дядя, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, находились в квартире на улице Начдива Онуфриева вместе с знакомой им 13-летней девочкой, в отношении которой соучастники поочередно совершили преступление против половой неприкосновенности. После изнасилования школьницу, чтобы она никому не рассказала о случившемся, убили ударом ножа в область головы.
Так как в последний раз убитую видела её 13-летняя подруга, когда школьница уезжала от неё вместе с ключевым фигурантом дела, от неё тоже решили избавиться. Помочь «избавиться» от девочки, которая могла указать на предполагаемого убийцу, обвиняемый попросил своего знакомого, поскольку молодой человек состоял в доверительных отношениях с подругой убитой. Тот помог доставить свидетельницу в ту же квартиру на улице Начдива Онуфриева, где девочку также изнасиловали и убили.
Позже тела обоих школьниц погрузили в автомобиль и вывезли в лесной массив северного берега Чусовского озера. Там, чтобы убедиться в наступлении смерти второй малолетней, её несколько раз ударили ножом в шею, грудь и живот. После этого тела сожгли.
Обвиняемый, 1976 года рождения, вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Его пособник вину признал. Уголовные дела в отношении обоих мужчин будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Как сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры, одного из них – фигуранта 1976 года рождения – обвиняют в умышленном убийстве с целью скрыть изнасилование и в изнасиловании малолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей группой лиц (пп. «е», «н» ст. 102 и п. 4 ст. 117 УК РСФСР). Второго обвиняют в пособничестве в убийстве (по ч. 6 ст. 17, п. «е» ст. 102 УК РСФСР) – его дело выделили в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
Преступление, о котором идёт речь, было совершено в период с 16 на 17 октября 1994 года. По версии следствия, обвиняемый и его дядя, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, находились в квартире на улице Начдива Онуфриева вместе с знакомой им 13-летней девочкой, в отношении которой соучастники поочередно совершили преступление против половой неприкосновенности. После изнасилования школьницу, чтобы она никому не рассказала о случившемся, убили ударом ножа в область головы.
Так как в последний раз убитую видела её 13-летняя подруга, когда школьница уезжала от неё вместе с ключевым фигурантом дела, от неё тоже решили избавиться. Помочь «избавиться» от девочки, которая могла указать на предполагаемого убийцу, обвиняемый попросил своего знакомого, поскольку молодой человек состоял в доверительных отношениях с подругой убитой. Тот помог доставить свидетельницу в ту же квартиру на улице Начдива Онуфриева, где девочку также изнасиловали и убили.
Позже тела обоих школьниц погрузили в автомобиль и вывезли в лесной массив северного берега Чусовского озера. Там, чтобы убедиться в наступлении смерти второй малолетней, её несколько раз ударили ножом в шею, грудь и живот. После этого тела сожгли.
Обвиняемый, 1976 года рождения, вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Его пособник вину признал. Уголовные дела в отношении обоих мужчин будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
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