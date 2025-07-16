В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по делу об избиениях, которые оказались смертельными. Подсудимый по фамилии Курбанов признан виновным.Мужчине вменялась часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Согласно материалам обвинения, трагедия произошла 26 декабря 2024 года. Курбанов находился в квартире на улице Молодёжи в Екатеринбурге. В этот день в помещении также находилась знакомая ему женщина, обозначенная в деле как З. Между ними вспыхнула ссора.Подсудимый на момент конфликта находился в состоянии опьянения. Он напал на женщину и, как установило следствие, жестоко избил её. Потерпевшую госпитализировали в Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная клиническая городская больница № 24». Но 6 января 2025 года З. скончалась от полученных травм.После смерти женщины началась проверка обстоятельств произошедшего. Были собраны показания свидетелей и изучены медицинские документы. Назначались судебно-медицинские экспертизы. Следствие возбудило уголовное дело.В ходе рассмотрения дела в суде Курбанов признал вину частично. Он подтвердил факт ссоры, но оспаривал отдельные детали обвинения. Суд же пришёл к выводу, что обвинение обоснованно и доказано совокупностью собранных материалов. Курбанову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке в установленный законом срок.Наряду с уголовным наказанием суд рассмотрел гражданский иск потерпевшей стороны.В пользу родственников погибшей присуждена компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.