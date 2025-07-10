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За грабёж осудили двух приятелей в Первоуральске
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске вынесли приговор двум приятелям, обвиняемым в ограблении мужчины на улице Ватутина в мае 2025 года.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в мае Иван Хлебников, Данил Цивилев совместно с ещё одним товарищем, будучи подвыпившими, напали на незнакомого им мужчину. Втроем они избили его и отобрали сотовый телефон. Потерпевшего удалось вырваться и убежать, после чего грабители, довольствуясь «трофеем» покинули место преступления.
Уголовное дело в отношении Данила Цивилева и Ивана Хлебникова рассмотрели в Первоуральском городском суде.
Судья признал их виновными в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества группой лиц по сговору, с применением насилия, не опасного для жизни (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Цивилеву назначили 2 года условно, а ранее судимому Хлебникову – 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В отношении третьего участника грабежа материалы выделили в отдельное производство. Почему в пресс-службе судов не уточнили.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в мае Иван Хлебников, Данил Цивилев совместно с ещё одним товарищем, будучи подвыпившими, напали на незнакомого им мужчину. Втроем они избили его и отобрали сотовый телефон. Потерпевшего удалось вырваться и убежать, после чего грабители, довольствуясь «трофеем» покинули место преступления.
Уголовное дело в отношении Данила Цивилева и Ивана Хлебникова рассмотрели в Первоуральском городском суде.
Судья признал их виновными в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества группой лиц по сговору, с применением насилия, не опасного для жизни (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Цивилеву назначили 2 года условно, а ранее судимому Хлебникову – 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В отношении третьего участника грабежа материалы выделили в отдельное производство. Почему в пресс-службе судов не уточнили.
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