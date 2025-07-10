Содержавший наркопритон житель Каменска-Уральского переедет в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Синарский районный суд города Каменска-Уральского вынес приговор 28-летнему местному жителю. Молодого мужчину признали виновным в организации притона для потребления наркотиков, а также в незаконном приобретении запрещённых веществ в крупном размере.По данным следствия, зимой 2024 года подсудимый, уже имевший судимость за аналогичное преступление, вместе со своим знакомым арендовал квартиру, где систематически употреблял наркотики. Владельцу жилья о происходящем ничего не было известно — молодые люди тщательно проветривали помещение и поддерживали в нём порядок, стараясь не вызывать подозрений.Помимо квартирных встреч, обвиняемый и его приятель регулярно выезжали в лесополосу в поисках «закладок». Именно во время одной из таких поездок они были остановлены сотрудниками полиции. При личном досмотре у Казакова было обнаружено наркотическое средство, запрещённое к обороту. Тогда и было возбуждено уголовное дело.На суде подсудимый признал вину лишь частично — по статье о приобретении наркотиков без цели сбыта. Организацию притона он отрицал. Однако представленных доказательств, включая свидетельские показания, результаты оперативно-розыскных мероприятий и материалы следствия, оказалось достаточно, чтобы установить систематическое предоставление помещения для употребления запрещённых веществ. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание — 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Осуждённый был взят под стражу в зале суда. Но приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.