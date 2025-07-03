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В Первоуральске за попытку дать взятку осудили мастера дорожно-строительной организации
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесли приговор мастеру дорожно-строительной организации. Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере, включая квалификацию статьи «группой лиц по предварительному сговору» (часть 3 статья 30, пункты «а», «б» часть 4 статья 291 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о мастере производственно-технического отдела ООО «ЗДРСУ». В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что по муниципальному контракту между «ЗДРСУ» и первоуральского УЖКХиС, заключённого в марте 2024 года, должно было отремонтировать несколько участков дорог общего пользования, но работы были проведены с недостатками, которые могли препятствовать получению оплаты при приёмке работ.
Поэтому 14 ноября 2024 года мастер вместе с ранее осуждённым инженером (ему вынесли приговор в мае 2025 года) передал должностному лицу УЖКХиС, согласившемуся на встречу в рамках операции правоохранительных органов, взятку в размере 990 тысяч рублей за подписание документов о приёмке ремонта.
После передачи денег инженера и мастера дорожно-строительной организации задержали.
Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, и штрафа в размере 9,9 миллиона рублей (десятикратная сумма взятки).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о мастере производственно-технического отдела ООО «ЗДРСУ». В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что по муниципальному контракту между «ЗДРСУ» и первоуральского УЖКХиС, заключённого в марте 2024 года, должно было отремонтировать несколько участков дорог общего пользования, но работы были проведены с недостатками, которые могли препятствовать получению оплаты при приёмке работ.
Поэтому 14 ноября 2024 года мастер вместе с ранее осуждённым инженером (ему вынесли приговор в мае 2025 года) передал должностному лицу УЖКХиС, согласившемуся на встречу в рамках операции правоохранительных органов, взятку в размере 990 тысяч рублей за подписание документов о приёмке ремонта.
После передачи денег инженера и мастера дорожно-строительной организации задержали.
«Мужчина вину в совершении указанного преступления признал частично. С инкриминируемыми в обвинении обстоятельствами согласился, но наличие предварительного сговора со вторым соучастником в судебных заседаниях отрицал. Факт передачи им денег лично в суде подтвердил»,
– отметили в прокуратуре.
Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, и штрафа в размере 9,9 миллиона рублей (десятикратная сумма взятки).
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