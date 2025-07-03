В Первоуральске за попытку дать взятку осудили мастера дорожно-строительной организации

– отметили в прокуратуре.

«Мужчина вину в совершении указанного преступления признал частично. С инкриминируемыми в обвинении обстоятельствами согласился, но наличие предварительного сговора со вторым соучастником в судебных заседаниях отрицал. Факт передачи им денег лично в суде подтвердил»,