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В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесли приговор инженеру строительной компании, специализирующейся на обслуживании и ремонте дорог. Его признали виновным в даче взятки.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в марте 2024 года между ООО «ЗДРСУ» и первоуральским УЖКХиС был заключен муниципальный контракт на ремонт дорог. Компания выполнила работы, но с недостатками. Получить оплату за контракт организация могла только после их приёмки должностными лицами администрации муниципалитета. Для этого нужно было согласовать документы о надлежащем исполнении контракта. Тогда было принято решение дать взятку за приёмку работ.
14 ноября 2024 года мастер ООО «ЗДРСУ», действуя совместно с осуждённым инженером, передал должностному лицу УЖКХиС взятку в размере 990 тысяч рублей. Последний, действия в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, принял деньги, после чего взяткодателей задержали.
Свою вину осуждённый инженер признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в марте 2024 года между ООО «ЗДРСУ» и первоуральским УЖКХиС был заключен муниципальный контракт на ремонт дорог. Компания выполнила работы, но с недостатками. Получить оплату за контракт организация могла только после их приёмки должностными лицами администрации муниципалитета. Для этого нужно было согласовать документы о надлежащем исполнении контракта. Тогда было принято решение дать взятку за приёмку работ.
14 ноября 2024 года мастер ООО «ЗДРСУ», действуя совместно с осуждённым инженером, передал должностному лицу УЖКХиС взятку в размере 990 тысяч рублей. Последний, действия в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, принял деньги, после чего взяткодателей задержали.
Свою вину осуждённый инженер признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 9,9 миллиона рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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