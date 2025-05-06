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В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании

17.29 Среда, 14 мая 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Первоуральске вынесли приговор инженеру строительной компании, специализирующейся на обслуживании и ремонте дорог. Его признали виновным в даче взятки.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в марте 2024 года между ООО «ЗДРСУ» и первоуральским УЖКХиС был заключен муниципальный контракт на ремонт дорог. Компания выполнила работы, но с недостатками. Получить оплату за контракт организация могла только после их приёмки должностными лицами администрации муниципалитета. Для этого нужно было согласовать документы о надлежащем исполнении контракта. Тогда было принято решение дать взятку за приёмку работ.

14 ноября 2024 года мастер ООО «ЗДРСУ», действуя совместно с осуждённым инженером, передал должностному лицу УЖКХиС взятку в размере 990 тысяч рублей. Последний, действия в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, принял деньги, после чего взяткодателей задержали.

Свою вину осуждённый инженер признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 9,9 миллиона рублей»,

– рассказали в прокуратуре.


Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
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17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
16:44 Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд
15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
13:50 МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
13:27 В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново
13:10 За кражу 2,5 миллионов рублей у зятя подруги будут судить жительницу Берёзовского
12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
12:13 Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге
11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
10:00 СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
08:39 В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
21:02 На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик
20:49 Совместные действия сотрудников ДПС и горожан спасли жизнь водителю в Нижнем Тагиле
20:25 В Ельцин-центре расскажут о влиянии Перестройки на судьбу запретных фильмов
19:06 В Сухом Логу осуждена банда «недвижимых» мошенников
18:54 За сутки свердловские пожарные ликвидировали 17 возгораний
17:46 Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
16:58 С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
16:47 Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
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