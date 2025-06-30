Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» выступил с последним словом в Верх-Исетском суде



— заявил Бурдин. «Я психически не всегда здоров, я подумал, что могу взять вину на себя, дабы мои товарищи не пострадали»,

Я думаю, если бы были проведены дополнительные экспертизы, то результаты доказали бы мою непричастность.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин выступил с последним словом в суде, в котором он проходит обвиняемым по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов).Музыкант внезапно сказал, что на самом деле не наносил ударом ножом, а взял вину на себя за чужие действия.Согласно версии следствия, в ноябре 2024 года во время застолья в квартире Бурдин несколько раз ударил знакомого ножом в живот. На одно м из предыдущих заседаний он признал вину, но тогда Бурдин утверждал, что не хотел никому причинить вреда. Сейчас же он говорит, что оговорил себя — «из чувства ложного товарищества».Бурдин признался, что в тот вечер был сильно пьян. Момент преступления Бурдин не помнит: по его словам, он заснул, а разбудили его уже полицейские.Адвокат Бурдина Андрей Станкевич заявил, что в деле очень много несостыковок. По его словам, на ноже не было найдено отпечатков пальцев его доверителя.Гособвинение в ходе прений запросило Бурдину четыре года колонии. Приговор должны огласить завтра, 2 июля.