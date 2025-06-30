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Ещё одному обвиняемому по резонансному уголовному делу в Екатеринбурге избрали меру пресечения
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Бакиру Сафарову в рамках уголовного дела, вызвавшего скандал между Россией и Азербайджаном.
Ему предъявлено обвинение в убийстве (пункт «ж» часть 2 статья 105 УК РФ).
Напомним, в СИЗО в рамках дела также были помещены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Ещё двое – Шахин Лалаев и Алихман Гянджиев – были оставлены в ИВС на максимальные 72 часа после задержания.
Следствие считает, что они входили в состав этнической преступной группы, причастной к убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010, 2011 годах на территории Екатеринбурга.
Накануне председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное в Москву.
Ему предъявлено обвинение в убийстве (пункт «ж» часть 2 статья 105 УК РФ).
«Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафарова Бакира Мехди оглы по 19 июля 2025 включительно»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, в СИЗО в рамках дела также были помещены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Ещё двое – Шахин Лалаев и Алихман Гянджиев – были оставлены в ИВС на максимальные 72 часа после задержания.
Следствие считает, что они входили в состав этнической преступной группы, причастной к убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010, 2011 годах на территории Екатеринбурга.
Накануне председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное в Москву.
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Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву
30 июня 2025
30 июня 2025