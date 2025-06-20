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Четырёх уральцев будут судить за использование программы для оформления полисов «ОСАГО»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга будут судить трёх жителей Свердловской области и одного жителя Пермского края за использования программы для оформления полисов «ОСАГО», доступ к которой они получили неправомерно.
Уральцам вменяют часть 3 статьи 272 УК РФ – «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, организованной группой». Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, доступ к программе через учётную запись страхового агента был получен в период с марта по ноябрь 2023 года удаленно без согласия агентского центра.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемые и иные неустановленные следствием лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, по полученным неправомерным способом логину и паролю входили в учётную запись и, следуя инструкции, заполняли бланки полисов. Следствие полагает, что делали они это на основании данных, полученных от заказчиков.
Всего в деле насчитывается 341 факт неправомерного доступа к программе, а также модификации охраняемой законом компьютерной информации.
Уральцам вменяют часть 3 статьи 272 УК РФ – «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, организованной группой». Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, доступ к программе через учётную запись страхового агента был получен в период с марта по ноябрь 2023 года удаленно без согласия агентского центра.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемые и иные неустановленные следствием лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, по полученным неправомерным способом логину и паролю входили в учётную запись и, следуя инструкции, заполняли бланки полисов. Следствие полагает, что делали они это на основании данных, полученных от заказчиков.
Всего в деле насчитывается 341 факт неправомерного доступа к программе, а также модификации охраняемой законом компьютерной информации.
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