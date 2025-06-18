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В Каменске-Уральском началось рассмотрение уголовного дело о «поразившем жестокостью» двойном убийстве
Фото: Свердловский областной суд
В Каменске-Уральском началось рассмотрение уголовного дело о двойном убийстве, которое «поразило своей жестокостью даже бывалых оперативников». На скамье подсудимых 19-летний Данил Черепанов.
Инцидент, напомним, произошёл вечером 4 февраля 2025 года в одной из квартир дома на улице Лермонтова, где проходило застолье из трёх человек.
По версии следствия, Черепанов распивал алкоголь со своими знакомыми – мужчиной и женщиной, которые пришли к нему в гости. В какой-то момент мужчине показалось, что молодой человек проявляет внимание к его спутнице и между ними произошёл конфликт, закончившийся тем, что Даниил Черепанов схватился за нож и зарезал оппонента. После этого, как считает следствие, он расправился с женщиной, пытавшейся вмешаться.
Парню было предъявлено обвинение по пунктам «а», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство двух лиц с особой жестокостью», включая убийство «с целью скрыть преступление».
Инцидент, напомним, произошёл вечером 4 февраля 2025 года в одной из квартир дома на улице Лермонтова, где проходило застолье из трёх человек.
По версии следствия, Черепанов распивал алкоголь со своими знакомыми – мужчиной и женщиной, которые пришли к нему в гости. В какой-то момент мужчине показалось, что молодой человек проявляет внимание к его спутнице и между ними произошёл конфликт, закончившийся тем, что Даниил Черепанов схватился за нож и зарезал оппонента. После этого, как считает следствие, он расправился с женщиной, пытавшейся вмешаться.
Парню было предъявлено обвинение по пунктам «а», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство двух лиц с особой жестокостью», включая убийство «с целью скрыть преступление».
«Сегодня было зачитано обвинительное заключение, началось судебное следствие. Свою вину Данил Черепанов признал в полном объёме»,
– рассказали в пресс-службе областного суда.
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