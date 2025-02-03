Возрастное ограничение 18+

«Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве

12.28 Суббота, 8 февраля 2025
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц») в отношении 19-летнего местного жителя. По данным ГУ МВД по Свердловской области, его подозревают в убийстве мужчины и женщины, совершённом во время застолья.

Как установили следователи, вечером 4 февраля в одной из квартир на улице Лермонтова компания распивала алкоголь. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт — гостю показалось, что обвиняемый проявляет знаки внимания его спутнице. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанёс оппоненту множественные удары. Мужчина скончался на месте.

Женщина, пытавшаяся вмешаться, также была убита. По версии следствия, обвиняемый сначала избил её, а затем нанёс смертельные удары ножом и молотком. После содеянного он скрылся, однако вскоре был задержан оперативниками в Екатеринбурге, где пытался избежать преследования.

Погибшими стали мужчина 1985 года рождения и женщина 1988 года рождения. С ними обвиняемый познакомился в январе 2025 года и периодически вместе выпивал.

Вычислили и задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска ОВД Каменск-Уральского совместно с коллегами из областного полицейского главка. Обвиняемый в данном преступлении, поразившем своей жестокостью даже бывалых оперативников, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж,

— сообщил начальник пресс-службы
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По его словам, перед преступлением молодой человек в течение нескольких дней злоупотреблял алкоголем, выпивая до восьми полуторалитровых бутылок пива ежедневно. При этом он уверял, что остаётся в «адекватном состоянии», так как его организм якобы устойчив к спиртному.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
03 февраля 2025
Жителя Режа будут судить за продажу немаркированных сигарет
04 февраля 2025
Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
30 января 2025
Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
03 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом

Тела Виктора Тархова и его супруги Натальи могли месяц хранить в бочках
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
12:37 Пожар унес жизнь в одном из посёлков Свердловской области
12:28 «Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
11:55 В январе пропали 85 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
11:34 Екатеринбуржцы летят в Сочи: топ популярных курортных направлений Кольцово в январе
10:55 В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца
21:27 В Ревде задержали «героинового» закладчика
20:59 Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»
20:14 Почти в три миллиона рублей оценили незаконно привезённые в Екатеринбург минералы
19:39 В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию по делу о крупной взятке
19:06 К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
18:35 Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье
18:16 Перепады температуры от -19°C до +3°C прогнозируются в Свердловской области
17:52 370 тысяч хризантем из Нидерландов уничтожили в Екатеринбурге
17:21 Екатеринбург попал в топ-5 направлений у российских туристов весной
16:25 Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ
15:37 СМИ сообщают об атаке телефонных мошенников на студентов уральских вузов
14:56 Под Богдановичем смертельное ДТП с участием «Лады» и «Форда»
14:37 Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году
13:40 У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Сысертского полигона
12:36 В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»
12:15 СМИ сообщают о вспыхнувшем на Уралмаше троллейбусе
11:43 В Екатеринбурге пройдёт фестиваль цифрового арта
11:19 Более 100 человек требуют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге
10:48 Возле 181-й екатеринбургской школы мужчина ударил восьмилетнего ребёнка
10:16 В Туринском районе в смертельном ДТП разбилась женщина на Ford Focus
Все новости Свердловской области
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
Все новости России и мира
13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
12:37 Пожар унес жизнь в одном из посёлков Свердловской области
12:28 «Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
11:55 В январе пропали 85 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
11:34 Екатеринбуржцы летят в Сочи: топ популярных курортных направлений Кольцово в январе
10:55 В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца
21:27 В Ревде задержали «героинового» закладчика
20:59 Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»
20:14 Почти в три миллиона рублей оценили незаконно привезённые в Екатеринбург минералы
19:39 В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию по делу о крупной взятке
19:06 К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
18:35 Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье
18:16 Перепады температуры от -19°C до +3°C прогнозируются в Свердловской области
17:52 370 тысяч хризантем из Нидерландов уничтожили в Екатеринбурге
17:21 Екатеринбург попал в топ-5 направлений у российских туристов весной
16:25 Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ
15:37 СМИ сообщают об атаке телефонных мошенников на студентов уральских вузов
14:56 Под Богдановичем смертельное ДТП с участием «Лады» и «Форда»
14:37 Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году
13:40 У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Сысертского полигона
12:36 В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»
12:15 СМИ сообщают о вспыхнувшем на Уралмаше троллейбусе
11:43 В Екатеринбурге пройдёт фестиваль цифрового арта
11:19 Более 100 человек требуют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге
10:48 Возле 181-й екатеринбургской школы мужчина ударил восьмилетнего ребёнка
10:16 В Туринском районе в смертельном ДТП разбилась женщина на Ford Focus
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK