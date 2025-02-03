«Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве





— сообщил начальник пресс-службы

ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Вычислили и задержали подозреваемого сыщики уголовного розыска ОВД Каменск-Уральского совместно с коллегами из областного полицейского главка. Обвиняемый в данном преступлении, поразившем своей жестокостью даже бывалых оперативников, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц») в отношении 19-летнего местного жителя. По данным ГУ МВД по Свердловской области, его подозревают в убийстве мужчины и женщины, совершённом во время застолья.Как установили следователи, вечером 4 февраля в одной из квартир на улице Лермонтова компания распивала алкоголь. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт — гостю показалось, что обвиняемый проявляет знаки внимания его спутнице. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанёс оппоненту множественные удары. Мужчина скончался на месте.Женщина, пытавшаяся вмешаться, также была убита. По версии следствия, обвиняемый сначала избил её, а затем нанёс смертельные удары ножом и молотком. После содеянного он скрылся, однако вскоре был задержан оперативниками в Екатеринбурге, где пытался избежать преследования.Погибшими стали мужчина 1985 года рождения и женщина 1988 года рождения. С ними обвиняемый познакомился в январе 2025 года и периодически вместе выпивал.По его словам, перед преступлением молодой человек в течение нескольких дней злоупотреблял алкоголем, выпивая до восьми полуторалитровых бутылок пива ежедневно. При этом он уверял, что остаётся в «адекватном состоянии», так как его организм якобы устойчив к спиртному.Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.