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Областной суд оставил в силе приговор толкнувшему под машину знакомую в 2015 году
Фото: прокуратура Свердловской области
Михаил Дихтярь, толкнувший в ходе ссоры свою знакомую под машину на трассе Пермь – Екатеринбурге в 2015 году, вновь попытался изменить приговор, но Свердловский областной суд на нашёл для этого оснований.
Напомним, Дихтярю трижды меняли приговор. В октябре 2022 Первоуральский городской суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы, признав виновным в «причинении смерти по неосторожности». Тогда же из-за истечения срока давности его освободили от наказания.
Позже приговор обжаловали, облсуд направил дело на новое рассмотрение, и в январе 2024 года мужчину оправдали – вердикт вынесла коллегия присяжных. Однако вскоре и это решение было отменено. Уже в августе того же года суд на основании вердикта присяжных вынес новый приговор: Михаила Дихтяря признали виновным в убийстве и назначили ему 12 лет в колонии строгого режима. На этом дело не кончилось. В декабре все того же 2024 года Свердловский областной суд отправил дело на новое рассмотрение – в тот же суд, но иным составом.
В феврале 2025 года Первоуральский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных признал Дихтяря виновным в убийстве и назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокатом осуждённого была подана апелляционная жалоба, но суд оставил её без удовлетворения.
Напомним, Дихтярю трижды меняли приговор. В октябре 2022 Первоуральский городской суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы, признав виновным в «причинении смерти по неосторожности». Тогда же из-за истечения срока давности его освободили от наказания.
Позже приговор обжаловали, облсуд направил дело на новое рассмотрение, и в январе 2024 года мужчину оправдали – вердикт вынесла коллегия присяжных. Однако вскоре и это решение было отменено. Уже в августе того же года суд на основании вердикта присяжных вынес новый приговор: Михаила Дихтяря признали виновным в убийстве и назначили ему 12 лет в колонии строгого режима. На этом дело не кончилось. В декабре все того же 2024 года Свердловский областной суд отправил дело на новое рассмотрение – в тот же суд, но иным составом.
В феврале 2025 года Первоуральский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных признал Дихтяря виновным в убийстве и назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокатом осуждённого была подана апелляционная жалоба, но суд оставил её без удовлетворения.
«Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела, выслушал доводы сторон и оставил приговор Первоуральского городского суда без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения»,
– сказали в пресс-службе.
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