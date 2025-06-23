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Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского, которую устроили жених и его друг.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 14 апреля днём, в период с 14.00 до 17.00, во дворах, где сначала жених достал из кармана сигнальный пистолет и произвёл выстрел вверх, а потом то же самое сделал его друг, совершив три выстрела из светошумового пистолета.
Всё это, напомним, закончилось возбуждением уголовного дела по статье «хулиганство с применением оружия».
Следствие убеждено, что своими действиями жених и его друг создали угрозу гражданам, оказавшихся поблизости, вызвав у них чувства «беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье». Обвиняемые свою вину не признают, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что один из обвиняемых является уроженцем страны ближнего зарубежья.
Уголовное дело уже передали в суд.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 14 апреля днём, в период с 14.00 до 17.00, во дворах, где сначала жених достал из кармана сигнальный пистолет и произвёл выстрел вверх, а потом то же самое сделал его друг, совершив три выстрела из светошумового пистолета.
Всё это, напомним, закончилось возбуждением уголовного дела по статье «хулиганство с применением оружия».
Следствие убеждено, что своими действиями жених и его друг создали угрозу гражданам, оказавшихся поблизости, вызвав у них чувства «беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье». Обвиняемые свою вину не признают, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что один из обвиняемых является уроженцем страны ближнего зарубежья.
Уголовное дело уже передали в суд.
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