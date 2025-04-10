Свадебная стрельба на улице Маяковского в Екатеринбурге привела к уголовному делу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Речь идёт о том, как один из гостей свадебного торжества устроил стрельбу прямо на улице.По предварительным данным, инцидент случился в Екатеринбурге в четверг, 17 апреля, на улице Маяковского. Во время праздника один из гостей неожиданно достал оружие и произвёл несколько выстрелов в воздух. Информация об этом быстро поступила в правоохранительные органы, и в настоящее время сотрудники Кировского следственного отдела Екатеринбурга уже начали расследование по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство».Следствие предполагает, что действия стрелявшего носят явно провокационный и общественно опасный характер. В ближайшее время с подозреваемым проведут допрос, а также примут решение о мере пресечения. Параллельно будут установлены все обстоятельства происшествия, включая мотивы поступка и возможную причастность других участников торжества.Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, особое внимание в рамках расследования будет уделено анализу условий, которые могли способствовать инциденту. Следователи подчеркивают, что их цель — не только установить виновных, но и разработать меры, которые помогут в будущем избежать подобных ситуаций на массовых мероприятиях.Напомним, за хулиганство с применением оружия законодательством предусмотрено до 7 лет лишения свободы.