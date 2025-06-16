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Обвиняемого в выращивании конопли экс-сотрудника МинАПК отпустили из СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Бывшего начальника земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отпустили из СИЗО.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, 19 июня следователь обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о продлении Крупскому срока содержания под стражей, но суд отказал ему.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что Игорь Крупский обвиняется в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, бывший чиновник занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах в Белоярском районе.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, 19 июня следователь обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о продлении Крупскому срока содержания под стражей, но суд отказал ему.
«Суд избрал Крупскому меру пресечения в виде запрета определенных действий»,
– сказали в пресс-службе.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что Игорь Крупский обвиняется в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, бывший чиновник занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах в Белоярском районе.
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