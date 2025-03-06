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Обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник МинАПК останется в СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Бывший начальник земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский останется под стражей.
Так решил Свердловский областной суд, отказавший адвокату Крупского в просьбе изменить меру пресечения на более мягкую.
Бывший чиновник был заключен под стражу 25 декабря. 21 февраля Ленинский районный суд продлил экс-сотруднику МинАПК срок содержания в СИЗО.
По версии следствия, бывший чиновник занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах в Белоярском районе. Его обвиняют в покушении организованной группой на сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Так решил Свердловский областной суд, отказавший адвокату Крупского в просьбе изменить меру пресечения на более мягкую.
«Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил изменить меру пресечения своему подзащитному на более мягкую. Однако суд не нашел для этого основания и оставил постановление суда первой инстанции без изменений»,
– сказали в облсуде.
Бывший чиновник был заключен под стражу 25 декабря. 21 февраля Ленинский районный суд продлил экс-сотруднику МинАПК срок содержания в СИЗО.
По версии следствия, бывший чиновник занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах в Белоярском районе. Его обвиняют в покушении организованной группой на сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
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