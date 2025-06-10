Возрастное ограничение 18+

Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний

12.32 Четверг, 19 июня 2025
Фото: Кушвинский городской суд
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Кушвинском городском суде вынесли приговор 37-летней местной жительнице Оксаны Колесник, признав её виновной по части 3 статьи 309 УК РФ – «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия».

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было установлено, что 2 декабря 2024 года она во время застолья потребовала от своей знакомой отказаться от ранее данных показаний по уголовному делу в отношении супруга Колесник – на тот момент он обвинялся в изнасиловании этой женщины и находился под стражей.

«Чтобы склонить потерпевшую к даче нужных показаний, Колесник применила к ней силу, дважды ударила её кулаком по лицу, причинив телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтёка»,

– рассказали в пресс-службе.


Отмечается, что в суде Оксана Колесник признала вину в полном объёме и раскаялась. Кроме того, она возместила потерпевшей моральный вред.

Кушвинский городской суд назначил ей 1 год 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сообщается, что супруг, из-за которого Колесник побила знакомую, осуждён и сейчас отбывает наказание.

Напомним, другую жительницу Кушвы обвиняют в утоплении подруги за то, что та дала показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, которую обвиняемая высказала сожителю погибшей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Марсель Гасанов частично признал вину по двум статьям УК
10 июня 2025
Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
10 июня 2025
Банк оштрафовали за навязчивые звонки жительнице Свердловской области
10 июня 2025
В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений
11 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё

Галина Антонова жила в квартире в деревянном доме без удобств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:39 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
17:24 Екатеринбуржца, избившего в январе фельдшера скорой, ждёт суд
16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:39 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
17:24 Екатеринбуржца, избившего в январе фельдшера скорой, ждёт суд
16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK