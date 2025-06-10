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Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
Фото: Кушвинский городской суд
В Кушвинском городском суде вынесли приговор 37-летней местной жительнице Оксаны Колесник, признав её виновной по части 3 статьи 309 УК РФ – «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было установлено, что 2 декабря 2024 года она во время застолья потребовала от своей знакомой отказаться от ранее данных показаний по уголовному делу в отношении супруга Колесник – на тот момент он обвинялся в изнасиловании этой женщины и находился под стражей.
Отмечается, что в суде Оксана Колесник признала вину в полном объёме и раскаялась. Кроме того, она возместила потерпевшей моральный вред.
Кушвинский городской суд назначил ей 1 год 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщается, что супруг, из-за которого Колесник побила знакомую, осуждён и сейчас отбывает наказание.
Напомним, другую жительницу Кушвы обвиняют в утоплении подруги за то, что та дала показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, которую обвиняемая высказала сожителю погибшей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было установлено, что 2 декабря 2024 года она во время застолья потребовала от своей знакомой отказаться от ранее данных показаний по уголовному делу в отношении супруга Колесник – на тот момент он обвинялся в изнасиловании этой женщины и находился под стражей.
«Чтобы склонить потерпевшую к даче нужных показаний, Колесник применила к ней силу, дважды ударила её кулаком по лицу, причинив телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтёка»,
– рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в суде Оксана Колесник признала вину в полном объёме и раскаялась. Кроме того, она возместила потерпевшей моральный вред.
Кушвинский городской суд назначил ей 1 год 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщается, что супруг, из-за которого Колесник побила знакомую, осуждён и сейчас отбывает наказание.
Напомним, другую жительницу Кушвы обвиняют в утоплении подруги за то, что та дала показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, которую обвиняемая высказала сожителю погибшей.
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