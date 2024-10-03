Утопившая подругу жительница Кушвы ответит перед судом





Девушка скончалась в результате наступления механической асфиксии от закрытия дыхательных путей жидкостью»,



– поделились жуткими деталями в областной прокуратуре. «Потерпевшая попыталась уплыть от женщины, однако та её настигла. Схватив девушку в воде за одежду и с силой погрузив её под воду, обвиняемая удерживала потерпевшую до тех пор, пока она не перестала совершать активные действия по сопротивлению.Девушка скончалась в результате наступления механической асфиксии от закрытия дыхательных путей жидкостью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кушве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, которая ночью 16 августа 2024 года, утопила свою подругу в Верхнетуринском городском пруде.В ту ночью обе женщины находились в состоянии опьянения, что, вероятно, усугубило ситуацию после показаний подруги, которые она дала в суде по уголовному делу об угрозе убийством, ранее высказанной обвиняемой в адрес сожителя потерпевшей. Не сумев простить свою подругу, она схватила её за волосы и поволокла в сторону пруда, где и утопила.Уголовное дело об убийстве передали Кушвинский городской суд. Сейчас обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.