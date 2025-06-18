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Избившего фельдшера скорой в январе екатеринбуржца ждёт суд
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге уголовное дело 33-летнего местного жителя, который в январе этого года напал на фельдшера скорой помощи, передали в суд.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 января 2025 года. В тот день мужчине стало плохо, когда находится в аптеке на улице Белинского. Ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики перенесли его в машину СМУ, где ему, судя по всему, резко стало хорошо, и он решил напасть на фельдшера. Мужчина ударил медицинского работника по голове и сбежал. Задержали его только в апреле.
По версии следствия, мужчина был пьян, когда напал на медика.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый и ранее не дружил с законом. Ранее мужчину судили за побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), угрозу убийством (ст. 119 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрату (ст. 160 УК РФ). Кроме того, его неоднократно наказывали за административные правонарушения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство с применением насилия (п. «а» ст. 213 УК РФ).
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 января 2025 года. В тот день мужчине стало плохо, когда находится в аптеке на улице Белинского. Ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики перенесли его в машину СМУ, где ему, судя по всему, резко стало хорошо, и он решил напасть на фельдшера. Мужчина ударил медицинского работника по голове и сбежал. Задержали его только в апреле.
По версии следствия, мужчина был пьян, когда напал на медика.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый и ранее не дружил с законом. Ранее мужчину судили за побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), угрозу убийством (ст. 119 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрату (ст. 160 УК РФ). Кроме того, его неоднократно наказывали за административные правонарушения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство с применением насилия (п. «а» ст. 213 УК РФ).
«Расследование дела о нападении на фельдшера завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– сказали в полиции.
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