Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, который практически четыре месяца назад напал на фельдшера скорой и сбежал.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчине, о котором идёт речь, пытались оказать помощь 6 января 2025 года. В тот день ему стало плохо, когда он находился в аптеке на улице Белинского. Туда ему и вызвали скорую. Прибывшие на место медики проводили его до служебного автомобиля, где пациент вдруг стал себя агрессивно вести и напал на фельдшера, после чего сбежал.
Нашли его только в апреле. Сообщается, что мужчина оказался лицом без определённого места жительства.
Из-за нападения на медика ему предъявили обвинение в хулиганстве, после чего отправили под стражу.
Дополнено (17.50 15 апреля 2025 года): Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что в поиске и задержании мужчины участвовали оперуполномоченные уголовного розыска ОП №7 городского УМВД. По его словам, задержанный ранее добропорядочностью не отличался.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчине, о котором идёт речь, пытались оказать помощь 6 января 2025 года. В тот день ему стало плохо, когда он находился в аптеке на улице Белинского. Туда ему и вызвали скорую. Прибывшие на место медики проводили его до служебного автомобиля, где пациент вдруг стал себя агрессивно вести и напал на фельдшера, после чего сбежал.
Нашли его только в апреле. Сообщается, что мужчина оказался лицом без определённого места жительства.
«Сотрудниками СК России во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел местонахождение гражданина установлено, он был задержан»,
– рассказали в областном СК.
Из-за нападения на медика ему предъявили обвинение в хулиганстве, после чего отправили под стражу.
Дополнено (17.50 15 апреля 2025 года): Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что в поиске и задержании мужчины участвовали оперуполномоченные уголовного розыска ОП №7 городского УМВД. По его словам, задержанный ранее добропорядочностью не отличался.
«Это местный житель, гражданин Моисеев, ведущий бродяжнический образ жизни. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет судимости за кражи из торговых точек. Чаще всего подозреваемый ночует в подъездах жилых домов, злоупотребляет алкоголем. Про нападение на фельдшера он якобы ничего не помнит, так как был пьян. Насколько его показания соответствуют действительности, установит следствие, а затем и суд»,
– рассказал полковник Горелых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
09 апреля 2025
09 апреля 2025