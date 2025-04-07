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В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал

16.27 Вторник, 15 апреля 2025
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который практически четыре месяца назад напал на фельдшера скорой и сбежал.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчине, о котором идёт речь, пытались оказать помощь 6 января 2025 года. В тот день ему стало плохо, когда он находился в аптеке на улице Белинского. Туда ему и вызвали скорую. Прибывшие на место медики проводили его до служебного автомобиля, где пациент вдруг стал себя агрессивно вести и напал на фельдшера, после чего сбежал.

Нашли его только в апреле. Сообщается, что мужчина оказался лицом без определённого места жительства.

«Сотрудниками СК России во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел местонахождение гражданина установлено, он был задержан»,

– рассказали в областном СК.


Из-за нападения на медика ему предъявили обвинение в хулиганстве, после чего отправили под стражу.

Дополнено (17.50 15 апреля 2025 года): Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что в поиске и задержании мужчины участвовали оперуполномоченные уголовного розыска ОП №7 городского УМВД. По его словам, задержанный ранее добропорядочностью не отличался.

«Это местный житель, гражданин Моисеев, ведущий бродяжнический образ жизни. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет судимости за кражи из торговых точек. Чаще всего подозреваемый ночует в подъездах жилых домов, злоупотребляет алкоголем. Про нападение на фельдшера он якобы ничего не помнит, так как был пьян. Насколько его показания соответствуют действительности, установит следствие, а затем и суд»,

– рассказал полковник Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
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12:07 В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
10:21 Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
10:10 На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
19:34 В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»
19:14 Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
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