В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал

– рассказал полковник Горелых.

«Это местный житель, гражданин Моисеев, ведущий бродяжнический образ жизни. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет судимости за кражи из торговых точек. Чаще всего подозреваемый ночует в подъездах жилых домов, злоупотребляет алкоголем. Про нападение на фельдшера он якобы ничего не помнит, так как был пьян. Насколько его показания соответствуют действительности, установит следствие, а затем и суд»,